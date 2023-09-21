Учёные опровергли популярную теорию Фрейда о негативных мыслях

Это противоречит давней теории Фрейда, согласно которой подавленные мысли сохраняются в бессознательном уме и могут возвращаться в виде симптомов и снов.

Исследование показало, что люди, проходившие тренировку по подавлению мыслей, испытывали меньше тревожности, негативных эмоций и депрессии.

Эти результаты вызывают сомнение в столетней мудрости, согласно которой подавление мыслей является неприспособленным, предлагая доступный способ улучшения психического здоровья.

Таким образом, новые данные указывают на то, что подавление негативных мыслей может быть не только безвредным, но и полезным для психического здоровья, особенно в условиях стресса или травмы.