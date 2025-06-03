Учёные опровергли риск столкновения Млечного пути и Туманности Андромеды

В ответ на предположения научного сообщества о высоком риске столкновения Млечного Пути и Туманности Андромеды астрофизики из Европы и США максимально точно просчитали их поведение на ближайшие 10 млрд лет. Согласно последним исследованиям, гравитационные взаимодействия между Млечным Путём и Туманностью Андромеды коррелируются Малым Магеллановым облаком, что ставит под сомнение ожидаемое столкновение в ближайшие 4,5 млрд лет.

Ранее учёные просчитывали, что Туманность Андромеды, расположенная на расстоянии 2,5 млн световых лет и являющаяся крупнейшей галактикой вблизи Млечного Пути, предположительно приближается к нему, окружённая несколькими другими крупными объектами, а также карликовыми галактиками. И, по расчётам, столкновение должно произойти через 4,5 млрд лет.

Предыдущие исследования были посвящены взаимодействию между Млечным Путём, Туманностью Андромеды и галактикой Треугольника, но добавление в расчёты Малого Магелланова облака значительно изменило траекторию.

Группа астрофизиков разработала подробную компьютерную модель Млечного Пути и Туманности Андромеды, предсказав их эволюцию в течение следующих 10 млрд лет. Согласно расчётам, вероятность столкновения двух галактик в ближайшие 5 млрд лет составляет всего 2%, а в течение 10 млрд лет — менее 50%, что противоречит предыдущим прогнозам.

Аналитическая модель учитывала влияние движения галактик на их спутники, такие как Малое Магелланово облако и галактика M32. Это ставит под сомнение гипотезу о неизбежности столкновения Млечного Пути и Андромеды, поскольку многие другие галактики демонстрируют примеры слияния, сопровождающегося вспышками сверхмассивных чёрных дыр.

Как отмечает ТАСС, профессор Карлос Франк из Даремского университета подчёркивает вновь открывшуюся возможность того, что Млечный Путь избежаит этой катастрофической участи.

«В прошлом наши коллеги фокусировались на взаимодействиях Млечного Пути, Туманности Андромеды и галактики Треугольник, тогда как мы также учли в расчётах и Малое Магелланово облако. Несмотря на малую массу, около 15% от нашей галактики, его притяжение меняет траекторию движения Млечного Пути таким образом, что вероятность его столкновения с Туманностью Андромеды резко снижается», — отметил научный сотрудник Университета Хельсинки в Финляндии Тилль Савала.