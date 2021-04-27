Учёные опровергли устоявшуюся версию формирования Земли
Так, согласно их выводам, континентальная земная кора была сформирована порядка 3,7 млрд лет назад, тогда как ранее считалось, что произошло это на 500 млн лет раньше. В рамках научной работы геологами были изучены минералы барита, найденные в шести различных месторождениях возрастом от 3,2 до 3,5 миллиарда лет.
Благодаря фиксированию соотношения изотопов стронция удалось установить, когда именно выветрившаяся континентальная порода оказалась в океане и стала баритом. Это же, в свою очередь, способствовало установлению времени, когда на Земле впервые начались процессы выветривания. Последние способны происходить только тогда, когда земная кора и суша стабильно сформирована.
Выводы данной работы опровергают устоявшуюся версию ученых о начале тектоники плит и других геологических процессов, так как континентальный дрейф и стабилизация земной коры нужны для формирования суши, которая химически отличается от океанической коры.