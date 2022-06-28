Учёные: оспа обезьян начала мутировать быстрее, чем ожидалось

Специалисты рассказали, что в ходе исследований были взяты пробы генетического материала у 15 пациентов. Выяснилось, что мутация ускорилась в 6-12 раз больше ожидаемых значений. Это говорит о том, что вирус развил новый способ заражения людей. Какие это способы, однозначно ответа пока нет, но на данный момент известно, что патоген передаётся между людьми воздушно-капельным путём либо через тесный контакт с заражённым.

Учёные отметили, что некоторые из обнаруженных мутаций влияют на иммунную систему человека, в частности, на ферменты типа APOBEC3. Эти ферменты участвуют в обезвреживании вирусов — вызывают ошибки при копировании генетического материала. Специалисты считают, что вирус мог циркулировать в небольших количествах среди локальных человеческих сообществ или распространяться среди животных в других странах.