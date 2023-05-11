Учёные открыли антибиотик для защиты от смертельно опасной больничной инфекции

Учёные открыли антибиотик для защиты от смертельно опасной больничной инфекцииОсталось добиться разрешения на его использование
Учёные из Университета Нотр-Дам совершили прорыв в борьбе с опасной бактерией, вызывающей серьёзные желудочно-кишечные заболевания в больницах.
Их новый антибиотик показывает обнадеживающие результаты против бактерии Clostridioides difficile, которая каждый год становится причиной около 13 тыс смертей по всему миру.
Большинство людей заражаются этой бактерией уже в больнице, а существующий антибиотик ванкомицин становится всё менее эффективным из-за роста устойчивости бактерий к нему.
Более того, бактерия производит споры, устойчивые к лечению, что приводит к повторным инфекциям.
В поисках решения учёные анализировали базы данных антибактериальных веществ, надеясь найти те, что могут справиться с C. difficile. Им удалось обнаружить два перспективных соединения, названных оксадиазол-1 и оксадиазол-2.
Эксперименты показали, что оба соединения эффективны против бактерии в тех же дозах, что и ванкомицин. Однако, оксадиазол-1 слишком быстро всасывается в организме, делая его неэффективным для борьбы с бактериями в кишечнике. Оксадиазол-2 в этом плане оказался более удачным.
Тесты на мышах показали, что он на 30% эффективнее ванкомицина в предотвращении смерти. К тому же, после трёхнедельного лечения у мышей не было обнаружено спор бактерий и повторных инфекций.