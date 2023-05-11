Учёные открыли антибиотик для защиты от смертельно опасной больничной инфекции

Их новый антибиотик показывает обнадеживающие результаты против бактерии Clostridioides difficile, которая каждый год становится причиной около 13 тыс смертей по всему миру.

Большинство людей заражаются этой бактерией уже в больнице, а существующий антибиотик ванкомицин становится всё менее эффективным из-за роста устойчивости бактерий к нему.

Более того, бактерия производит споры, устойчивые к лечению, что приводит к повторным инфекциям.

В поисках решения учёные анализировали базы данных антибактериальных веществ, надеясь найти те, что могут справиться с C. difficile. Им удалось обнаружить два перспективных соединения, названных оксадиазол-1 и оксадиазол-2.

Эксперименты показали, что оба соединения эффективны против бактерии в тех же дозах, что и ванкомицин. Однако, оксадиазол-1 слишком быстро всасывается в организме, делая его неэффективным для борьбы с бактериями в кишечнике. Оксадиазол-2 в этом плане оказался более удачным.

Тесты на мышах показали, что он на 30% эффективнее ванкомицина в предотвращении смерти. К тому же, после трёхнедельного лечения у мышей не было обнаружено спор бактерий и повторных инфекций.