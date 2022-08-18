Учёные открыли астероид, вокруг которого вращается собственная луна

Специалисты смогли сделать данное открытие благодаря затмению астероидом звезды. При этом в рамках исследования были проанализированы данные наблюдений, проведённых 26 различными командами профессиональных астрономов и любителей.

По подсчётам учёных, луна астероида расположена приблизительно в 200 км от самого небесного тела и имеет диаметр около 5 км. Официальное имя спутнику планируется дать лишь тогда, когда астрономы смогут определять его орбиту.

Ориентировочно, это должно произойти в 2027 году — именно тогда аппарат Lucy приблизится к астероиду. Но есть шансы, что открытие произойдёт и раньше, Для этого достаточно состояться новому затмению.