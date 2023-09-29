Учёные открыли червя, чья слюна разлагает пластик

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science Advances, специалисты внимательно изучили личинок восковой моли Galleria mellonella.

С применением криоэлектронной микроскопии эксперты провели детальное исследование слюны этих червей. 3D-реконструкция показала, что в её составе присутствуют четыре группы гексамеринов, способных окислять и разлагать полиэтилен.

Эти белки обладают уникальной способностью самоорганизации в макромолекулярные комплексы, регулируя активность процесса разложения.

В перспективе учёные намерены изучить эволюционные процессы, которые стоят за этой необычной функциональностью белка. Она может стать ключом к созданию новых методов переработки пластика с использованием природных ферментов.