Учёные открыли гены-защитники от слабоумия

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Учёные открыли гены-защитники от слабоумияБольшой прорыв для современной науки
В сети появилась информация о свежем открытии учёных. Оно, к слову, может помочь в борьбе с проблемой слабоумия, в том числе старческого.
Группа исследователей из США нашли целую группу генов, которые защищают человека от деменции. Правда, есть одно важное условие для сохранения когнитивных способностей в пожилом возрасте — человеку также необходимо самостоятельно поддерживать их с помощью интеллектуальной работы на протяжении всей жизни.
На основе экспериментов, проведённых на мышах, специалисты пришли к выводу, что экспрессия генов MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью. Именно их учёные и считают «спасителями» от слабоумия.
Напомним, что ранее группа специалистов также заявляла, что продукты с насыщенными жирами и трансжирами наоборот увеличивают риск развития деменции.
Источник: Science Translational Medicine