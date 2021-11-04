Учёные открыли гены-защитники от слабоумия

Группа исследователей из США нашли целую группу генов, которые защищают человека от деменции. Правда, есть одно важное условие для сохранения когнитивных способностей в пожилом возрасте — человеку также необходимо самостоятельно поддерживать их с помощью интеллектуальной работы на протяжении всей жизни.

На основе экспериментов, проведённых на мышах, специалисты пришли к выводу, что экспрессия генов MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью. Именно их учёные и считают «спасителями» от слабоумия.

Напомним, что ранее группа специалистов также заявляла, что продукты с насыщенными жирами и трансжирами наоборот увеличивают риск развития деменции.