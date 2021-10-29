Учёные открыли гигантского скорпиона возрастом около 400 миллионов лет

Существу дали название Terropterus xiushanensis, а жил он примерно 400 млн лет назад. Гигантский плавающий зверь относится к семейству Mixopteridae. Он, помимо всего прочего, мог похвастаться колючими придатками, украшенными иглоподобными шипами, а также хвостами, напоминающими зазубренный нож.