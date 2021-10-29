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Учёные открыли гигантского скорпиона возрастом около 400 миллионов лет

Его размеры, конечно, пугающе удивляют
Международная группа учёных поделилась интересным открытием. На морском дне Китая им удалось обнаружить останки древнего скорпиона, длина которого составляет почти 1 метр.
Учёные открыли гигантского скорпиона возрастом около 400 миллионов лет

Существу дали название Terropterus xiushanensis, а жил он примерно 400 млн лет назад. Гигантский плавающий зверь относится к семейству Mixopteridae. Он, помимо всего прочего, мог похвастаться колючими придатками, украшенными иглоподобными шипами, а также хвостами, напоминающими зазубренный нож.

Предположительно, эти конечности использовались для захвата добычи, и можно провести аналогию с «ловчей корзиной», которую при помощи колючих педипальп образуют пауки-хлыстовики.

Авторы исследования
Учёные открыли гигантского скорпиона возрастом около 400 миллионов лет

Что интересно, свежая находка является первой в своём роде обнаруженной в районе южного Китая — это утверждают сами учёные, совершившие открытие. При этом также скорпион является самым древним из известных представителей страшного семьи Mixopteridae.

CNET https://www.cnet.com/news/this-giant-400-million-year-old-scorpion-measured-more-than-3-feet-long/