Учёные открыли гигантского скорпиона возрастом около 400 миллионов лет

Учёные открыли гигантского скорпиона возрастом около 400 миллионов летЕго размеры, конечно, пугающе удивляют
Существу дали название Terropterus xiushanensis, а жил он примерно 400 млн лет назад. Гигантский плавающий зверь относится к семейству Mixopteridae. Он, помимо всего прочего, мог похвастаться колючими придатками, украшенными иглоподобными шипами, а также хвостами, напоминающими зазубренный нож.
Предположительно, эти конечности использовались для захвата добычи, и можно провести аналогию с «ловчей корзиной», которую при помощи колючих педипальп образуют пауки-хлыстовики.
Что интересно, свежая находка является первой в своём роде обнаруженной в районе южного Китая — это утверждают сами учёные, совершившие открытие. При этом также скорпион является самым древним из известных представителей страшного семьи Mixopteridae.
CNET https://www.cnet.com/news/this-giant-400-million-year-old-scorpion-measured-more-than-3-feet-long/