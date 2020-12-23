Учёные открыли негативное влияние COVID-19 на мужскую сперму

В рамках изучения вопроса, специалисты проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО. И если первое исследование (в феврале-марте) не выявило каких-либо отклонений у участников, то уже в августе-сентябре у 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, сообщают Известия. В то же самое время у них в среднем в 1,5 - 2 раза уменьшилось как число сперматозоидов, так и их активность.

У учёных есть статистика и по случаям тяжёлого перенесения COVID-19. У трёх таких испытуемых вовсе развилось бесплодие. При этом прямо сейчас специалисты изучают, насколько серьёзными являются последствия заболевания коронавирусом: временное ли бесплодие или же оно постоянное.