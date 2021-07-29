Учёные открыли новую частицу при помощи Большого адронного коллайдера

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Tcс+ — единственная на сегоднящний день известная науке частица, состоящая из четырёх кварков.

Что интересно, у неё также есть другая интересная особенность. Два её кварка являются «очарованными» или с-кварки. Но в то же время в частице отсутствуют очарованные антикварки.

Напомним, что С-кварк — это такой кварк, который имеет заряд +e. При этом принадлежит он второму поколению. При массе в 1,25 ГэВ, С-кварк находится на третьем месте по массе среди кварков. Впервые его существование было предсказано ещё в 1970 году.