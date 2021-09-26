Учёные открыли новые галактики на самом краю Вселенной

Тем важнее свежее открытие исследователей — они смогли обнаружить совершенно новые галактики на самом краю наблюдаемой Вселенной. Это означает, что свежеоткрытые скопления располагаются на самом краю пространства и времени, передаёт Nature.

Прежде эти галактики были невидимы из-за толстой пелены космической пыли — именно за ней они скрывались на протяжении длительного времени. Об этом рассказали сами авторы открытия.

Сообщается, что новообнаруженные REBELS-12-2 и REBELS-29-2 возникли более 13 млрд лет назад. То есть примерно спустя всего 800 млн лет после Большого взрыва. При этом отмечается, что на месте нахождения древних галактик, могут находиться еще более древние объекты. Именно они, в теории, способны приоткрыть тайны начала зарождения нашей Вселенной.