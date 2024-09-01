Учёные открыли новый материал для электроники будущего

Российские и европейские физики открыли новый класс материалов — магнитные топологические изоляторы. Эти необычные материалы изолируют электричество внутри, но их поверхность проводит ток, обладая при этом уникальными магнитными свойствами. Открытие может ускорить разработку сенсоров и электронных устройств, заявили в Центре научной коммуникации МФТИ.

Исследование провела международная группа учёных из России, Германии, Италии и Испании. Под руководством Александра Фролова из МФТИ, физики смогли управлять свойствами этих материалов, изменяя их состав. Они выяснили, что добавление германия в структуру из чередующихся слоёв марганца, теллура и висмута создаёт ранее неизвестный класс изоляторов с регулируемыми электронными характеристиками.

Особое внимание исследователи уделили материалу, который при определённом соотношении элементов становится похожим на «полуметалл Дирака». Это вещество обладает свойствами, которые делают его перспективным для создания сенсоров и других электронных приборов. Физики уверены, что их открытие найдёт широкое применение в электронике будущего.