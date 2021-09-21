Учёные открыли новый способ борьбы с раком в тяжёлой стадии

Как пишет портал, эта группа белков, которую ещё называют эстрогеновым рецептором, определяет более 70% случаев рака, речь идёт об опухолях молочной железы. Новое исследование показало, что помимо хорошо известной активности в ядре, он также может помогать злокачественным клеткам преодолевать врождённые противораковые механизмы и развивать устойчивость к лечению. В ядре клетки рецептор эстрогена регулирует преобразование ДНК в РНК, которая перемещается в цитоплазму, где даёт команду рибосомам производить белок. Специалисты обнаружили, что эстрогеновый рецептор играет роль и в этом процессе, связываясь с вновь образованной РНК. В итоге клетки, которые должны были естественным образом отмереть, начинают делиться, уже не боясь воздействия. По словам одного из участников исследования доктора Ичен Сюи, раньше об этом свойстве ничего не знали.

Теперь же внимание учёных будет сфокусировано, в том числе и на этой проблеме. Это поможет ещё больше понять природу онкологии, а также бороться с сопротивляемостью раковых клеток к лекарствам и повысит эффективность терапии.