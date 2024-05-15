Учёные открыли планету размером с Землю и со своим Солнцем

Из-за высокой скорости на Speculoos-3b сутки длятся короче земного дня, а звезда этой планеты в 2 раза горячее нашего Солнца и в 100 раз менее яркая. Благодаря этому родительская звезда Speculoos-3b будет светить в 100 раз дольше «земного» Солнца.

По словам учёных, планета вращается синхронно, поэтому, как спутник Земли, имеет две стороны — всегда дневную, и всегда тёмную. Также, по мнению астрономов, обнаруживших новое Солнце, 70% нашей галактики — красные карлики, живущие около 100 млрд лет.

«Мы считаем, что планета вращается синхронно, так что одна и та же сторона, называемая дневной, всегда обращена к звезде, точно так же, как Луна обращена к Земле. С другой стороны, ночная сторона была бы погружена в бесконечную тьму», — рассказал Микаэль Гиллон, астроном из Льежского университета и ведущий автор исследования.