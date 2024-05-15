Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 16:59
1 мин.

Учёные открыли планету размером с Землю и со своим Солнцем

На планете с одной стороны всегда свет, с другой — тьма
NASA сообщило об обнаружении астрономами из Льежского университета в Бельгии новой планеты Speculoos-3b, по размером похожей «на нашу Землю». Планета каждые 17 часов вращается вокруг родительской звезды, своего Солнца — красного ультрахолодного карлика.
Учёные открыли планету размером с Землю и со своим Солнцем

© NASA / JPL-Caltech

Из-за высокой скорости на Speculoos-3b сутки длятся короче земного дня, а звезда этой планеты в 2 раза горячее нашего Солнца и в 100 раз менее яркая. Благодаря этому родительская звезда Speculoos-3b будет светить в 100 раз дольше «земного» Солнца.

По словам учёных, планета вращается синхронно, поэтому, как спутник Земли, имеет две стороны — всегда дневную, и всегда тёмную. Также, по мнению астрономов, обнаруживших новое Солнце, 70% нашей галактики — красные карлики, живущие около 100 млрд лет.

«Мы считаем, что планета вращается синхронно, так что одна и та же сторона, называемая дневной, всегда обращена к звезде, точно так же, как Луна обращена к Земле. С другой стороны, ночная сторона была бы погружена в бесконечную тьму», — рассказал Микаэль Гиллон, астроном из Льежского университета и ведущий автор исследования.

Источник:The Guardian
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#планета
,
#Солнце
,
#Звезды
,
#наука
,
#ученые