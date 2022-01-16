Учёные открыли природное средство от похмелья

Речь идёт об экстракте гвоздики. Именно он, как ни странно, обладает «антипохмельными» свойствами.

При этом специалисты выяснили, что также в борьбе с похмельем действенными являются экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол. В то же время из них лишь первый не является лекарственным средством и доступен в свободной продаже.

Отметим, что глава исследовательской группы назвал самым эффективным средством уберечься от похмелья либо полное воздержание от алкоголя, либо умеренное его употребление.