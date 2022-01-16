Учёные открыли природное средство от похмелья

Наука и технологии
Сегодня в 09:34
1 мин.
Учёные открыли природное средство от похмельяА также рассказали о лучшем способе уберечься от недуга
В сети появилась информация о свежем открытии группых учёных из Королевского колледжа в Лондоне. Они нашли относительно эффективное средство от похмелья, которое при этом является максимально натуральным.
Речь идёт об экстракте гвоздики. Именно он, как ни странно, обладает «антипохмельными» свойствами.
При этом специалисты выяснили, что также в борьбе с похмельем действенными являются экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол. В то же время из них лишь первый не является лекарственным средством и доступен в свободной продаже.
Отметим, что глава исследовательской группы назвал самым эффективным средством уберечься от похмелья либо полное воздержание от алкоголя, либо умеренное его употребление.
Источник: The Guardian