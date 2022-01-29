Учёные открыли сразу 9 новых коронавирусов

Сообщается, что проект включал в себя анализ последовательности генов в 5,7 млн биологических образцах. Их сбором занимались специалисты по всему миру на протяжении 13 лет. В итоге изучением собранного материала занимался суперкомпьютер AWS, мощность которого эквивалентна 22,5 тыс процессорам.

Что интересно, все новые коронавирусы были обнаружены в образцах, связанных с водными позвоночными. В том числе аксолотлем, морским коньком, рыбой-фугу и другими.

Авторы работы отметили, что изучение вирома Земли (совокупности вирусных геномов в масштабе планеты) крайне важно для того, чтобы наука могла более успешно подготовиться к следующей пандемии.