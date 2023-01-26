Учёные открыли существование неразрушимых астероидов

Исследователи изучили частицы пыли, доставленные японским зондом «Хаябуса-1» с поверхности древнего 500-метрового астероида Итокава. Само небесное тело находится на расстоянии 2 млн км от Земли, при это оно устойчиво к столкновениям и мало подвержено разрушению.

В отличие от монолитных астероидов, Итокава не является цельным куском породы. Он принадлежит к семейству детритовых астероидов, которые состоят из кучи рыхлых валунов и камней, удерживаемых вместе гравитацией.

По мнению учёных, длительное время выживания рыхлых астероидов означает, что в поясе астероидов их гораздо больше, чем считалось ранее. Кроме того, увеличивается вероятность того, что если какой-либо астероид направится к Земле, то это будет рассыпчатый астероид.