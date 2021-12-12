Учёные открыли три этапа старения

Научная работа получилась и вправду масштабной — в рамках неё были изучены анализы крови 4 263 испытуемых в возрасте от 18 до 95 лет. По итогу учёные пришли к выводу, что существует целых три этапа старения. Во время них в белке кровяной плазмы человека происходят заметные нелинейные изменения.

Первый период заканчивается к 34 годам. В следующий раз человек сталкивается с серьёзными возрастными изменениями лишь 60 и 78 лет.

Сообщается, что исследователи надеются на помощь результатов исследования в разработке действенных препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями.

Напомним, что ранее врачи-диетологи заявили о удивительных свойствах авокадо, шпината и рыбы. По их словам, именно в этих продуктах заключается секрет молодости мужчин после 50 лет.