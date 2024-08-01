Учёные отправят ИИ в открытый космос для возможного общения с инопланетянами

Опубликовано 01 августа 2024, 20:15
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Учёные отправят ИИ в открытый космос для возможного общения с инопланетянамиЭто должно представить человечество перед внеземными цивилизациями
Астроном из Института SETI Фрэнч Марчис и исследователь от NASA Игнасио Г. Лопес-Франсуа предложили отправить в космос большие языковые модели ИИ для общения с внеземным разумом.
© SETI
По мнению учёных, необходим некий человеческий симулякр, или эмиссар, который будет представлять человечество перед инопланетными цивилизациями. Модель ИИ предложили сжать для лучшей передачи в космос.
Сжать данные предлагается путём квантования, а отправить можно в виде радиоволн, лазера или сообщений на медных дисках.
«Отправляя в космос тщательно разработанные большие языковые модели, мы откроем дверь к беспрецедентному обмену с внеземным разумом, гарантируя, что наше наследие сохранится», — считают исследователи.