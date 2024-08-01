Учёные отправят ИИ в открытый космос для возможного общения с инопланетянами

По мнению учёных, необходим некий человеческий симулякр, или эмиссар, который будет представлять человечество перед инопланетными цивилизациями. Модель ИИ предложили сжать для лучшей передачи в космос.

Сжать данные предлагается путём квантования, а отправить можно в виде радиоволн, лазера или сообщений на медных дисках.

«Отправляя в космос тщательно разработанные большие языковые модели, мы откроем дверь к беспрецедентному обмену с внеземным разумом, гарантируя, что наше наследие сохранится», — считают исследователи.