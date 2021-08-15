Учёные отправят робота-змею для изучения одной из лун Сатурна

Наука и технологии
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Учёные отправят робота-змею для изучения одной из лун СатурнаИ могут пригодиться для других исследований
В NASA объявили о планах по исследованию ледяной луны Сатурна — Энцелады. Учитывая структуру планеты, на неё будет послан змееподобный робот, который сможет проникать в узкие тоннели и отверстия, а также передвигаться по любым поверхностям.
Специалисты рассказали о том, что робот состоит из множества винтов и искусственных суставов, а его конструкция позволяет использовать машину для экспедиций любой направленности и сложности.
На предварительных испытаниях «змей» ARCSnake уже показал преимущество по сравнению с роботами, похожими по конструкции, но передвигающимися на колёсах.