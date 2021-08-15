Учёные отправят робота-змею для изучения одной из лун Сатурна

Специалисты рассказали о том, что робот состоит из множества винтов и искусственных суставов, а его конструкция позволяет использовать машину для экспедиций любой направленности и сложности.

На предварительных испытаниях «змей» ARCSnake уже показал преимущество по сравнению с роботами, похожими по конструкции, но передвигающимися на колёсах.