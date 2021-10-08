Учёные перечислили гены, влияющие на головокружение

Результаты исследований опубликованы в журнале Communication Biology. Согласно информации, приведённой источником, учёные провели метаанализ геномов 900 тысяч человек из Финляндии, Великобритании, Исландии и США.

Выяснилось, что с головокружением связаны 6 генов, отвечающих за развитие внутреннего уха и определяющих его строение. Связь между этими генами и нарушениями работы вестибулярного аппарата отмечается неслучайно: он расположен как раз во внутреннем ухе и регистрирует изменения положения человека в пространстве, скорость вращения и поступательные движения. А одним из до сих пор неизученных нарушений вестибулярного аппарата является болезнь Меньера, с которой связаны исследуемые гены.

В ходе исследований были найдены полиморфизмы в генах TECTA, ARMC9, OTOG, OTOGL, кодирующих белки вестибулярного аппарата, OTOP1 — кодирует ионный канал, необходимый для формирования отолитов во внутреннем ухе, а также ZNF91 — белок, отвечающий за регуляцию транскрипции.

Как отмечается, в финальный этап метаанализа было включено 48072 человека с нарушениями функций вестибулярного аппарата и более 894 тысяч здоровых участников. Полученные результаты ещё раз подтвердили тот факт, что вестибулярным расстройствам подвержены преимущественно европеоиды. Также учёные сообщили, что приблизились к ответам о том, как обнаруженные гены влияют на строение и функционирование внутреннего уха и вестибулярного аппарата. По сообщениям, исследования продолжатся.