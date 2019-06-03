Учёные первые протестировали генетическое оружие против малярии

Исследователи из американского Университета Мэриленд создали и протестировали генетически модифицированный грибок, способный уничтожать малярийных комаров.

Отмечается, что испытания генетически модифицированного «оружия» против малярии впервые вышли за пределы лабораторий. Во время испытаний использовался комплекс под названием «Москитная сфера», который построили в в Буркина-Фасо для имитации природной среды. Комары, подвергшиеся обработке, умирали в 1,6 раза быстрее и популяция гибла в течение 45 дней.

Выведенные генетиками грибки Metarhizium pingshaense выделяют токсин, который губителен для малярийных комаров, носителей смертельно опасной инфекции. Такой же гибридный гексатоксин-Hv1a выделяют смертельно опасные австралийские воронковые пауки.