Учёные ПГУ увеличили точность измерительных приборов

Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ), нашли способ улучшить точность измерительных устройств, устраняя инструментальную погрешность. Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщает, что это открытие может значительно повысить качество измерений в медицине, нефтегазовой, пищевой и других отраслях. По словам представителей университета, новое изобретение сделает процесс более эффективным и сэкономит средства на производстве.

Разработчик метода, заведующий кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» ПГУ Василий Ашанин, объяснил, что новшество касается электроизмерительной техники. Учёные запатентовали метод определения индуктивности и ёмкости датчиков, проверив его на макете. Это позволяет значительно сократить количество компонентов в измерительных цепях, что, в свою очередь, уменьшает погрешность.

Доцент Сергей Ларкин уточнил, что погрешности в измерениях могут серьёзно влиять на итоговые результаты, например, на весах. Существующие системы довольно сложны и не компенсируют погрешности, но новый подход использует лишь один микроконтроллер для обработки данных. В итоге, измерения будут более точными, а пользователи увидят на дисплее только окончательные значения. Учёные уверены, что внедрить новую технологию будет просто, и она станет полезной для различных устройств, от весов до медицинских приборов.