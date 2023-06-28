Учёные: пицца может оказаться далеко не итальянским изобретением

Археологи обнаружили на фреске изображение круглой лепёшки с различными начинками. Рядом с ней виден кубок с вином, а около блюда лежат гранаты и финики. Также рядом с лепёшкой можно увидеть нечто, напоминающее соус песто.

Хотя современная пицца обычно ассоциируется с помидорами и моцареллой, которые появились в Европе только после открытия Америки, слово «пицца» упоминалось в латинских записях ещё в 997 году нашей эры.

Новое же открытие и вовсе подтверждает предположение о существовании пиццы задолго до этого времени.