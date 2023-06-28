Учёные: пицца может оказаться далеко не итальянским изобретением

Учёные: пицца может оказаться далеко не итальянским изобретениемВо времена появления блюда такой страны-то ещё не было
Археологи, занимающиеся раскопками в Помпеях, сделали захватывающее открытие, связанное с историей пиццы.
На одной из обнаруженных фресок она заметили изображение блюда, которое может являться древней прародительницей пиццы. Данное открытие подтверждает предположение, что разновидности этого блюда существовали ещё в древности.
Помпеи, древний город, был засыпан пеплом и лавой из-за извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Этот страшный природный катаклизм позволил сохранить множество артефактов и фресок, предоставляя нам уникальные сведения о жизни того времени.
Археологи обнаружили на фреске изображение круглой лепёшки с различными начинками. Рядом с ней виден кубок с вином, а около блюда лежат гранаты и финики. Также рядом с лепёшкой можно увидеть нечто, напоминающее соус песто.
Хотя современная пицца обычно ассоциируется с помидорами и моцареллой, которые появились в Европе только после открытия Америки, слово «пицца» упоминалось в латинских записях ещё в 997 году нашей эры.
Новое же открытие и вовсе подтверждает предположение о существовании пиццы задолго до этого времени.