Наука и технологии
07:24, 28 июня 2023
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Учёные: пицца может оказаться далеко не итальянским изобретением

Во времена появления блюда такой страны-то ещё не было

Археологи, занимающиеся раскопками в Помпеях, сделали захватывающее открытие, связанное с историей пиццы.

На одной из обнаруженных фресок она заметили изображение блюда, которое может являться древней прародительницей пиццы. Данное открытие подтверждает предположение, что разновидности этого блюда существовали ещё в древности.

Помпеи, древний город, был засыпан пеплом и лавой из-за извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Этот страшный природный катаклизм позволил сохранить множество артефактов и фресок, предоставляя нам уникальные сведения о жизни того времени.

Та самая пицца с фрески

Та самая пицца с фрески

Naked Science

Археологи обнаружили на фреске изображение круглой лепёшки с различными начинками. Рядом с ней виден кубок с вином, а около блюда лежат гранаты и финики. Также рядом с лепёшкой можно увидеть нечто, напоминающее соус песто.

Хотя современная пицца обычно ассоциируется с помидорами и моцареллой, которые появились в Европе только после открытия Америки, слово «пицца» упоминалось в латинских записях ещё в 997 году нашей эры.

Новое же открытие и вовсе подтверждает предположение о существовании пиццы задолго до этого времени.

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