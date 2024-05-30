Учёные ПИМУ разработали экспресс-метод диагностики рака молочной железы

Учёные из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), создали метод быстрой диагностики рака молочной железы, о котором сообщила пресс-служба вуза. Рак молочной железы — один из самых частых раков у женщин по всему миру, и для его диагностики обычно требуется гистологическое исследование, которое занимает до двух недель. Однако новый метод, основанный на оптической экспресс-биопсии с использованием флуоресцентного макроимиджинга, позволяет за минуты отличить здоровые лимфоузлы от больных без необходимости в дополнительных материалах.

Этот метод уже успешно применялся на образцах лимфоузлов у 47 пациенток с раком молочной железы из Нижегородского онкодиспансера. Преимущественно он используется в онкодиспансере для более чем 1000 операций ежегодно при опухолях молочной железы, а также может быть полезен при исследовании других видов опухолей. Главный врач Сергей Гамаюнов отметил, что разработка учёных значительно ускоряет процесс диагностики и снижает его стоимость.

В будущем исследователи планируют применить систему для анализа опухолей других типов и использовать искусственный интеллект для обработки данных, чтобы адаптировать систему для клинического использования.