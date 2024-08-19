Учёные ПНИПУ нашли способ эффективной утилизации древесных отходов

В Пермском Политехе придумали инновационный способ переработки древесных отходов, который может радикально изменить ситуацию с экологией в стране. Россия, располагающая вторыми по величине в мире запасами древесины, сталкивается с серьёзными экологическими проблемами, такими как пожары и незаконная вырубка. Одним из решений, предложенных учёными, является полная переработка всей древесной биомассы, что поможет сократить экологический ущерб и повысить эффективность использования лесных ресурсов.

Целлюлоза высокого выхода (ЦВВ) традиционно добывается из технологической щепы, используемой для производства бумаги и картона. Учёные из Пермского университета установили, что такую же высококачественную ЦВВ можно получать и из древесных отходов, таких как опилки и стружка. Этот метод оказался не только экологичным, но и экономически оправданным, позволяя значительно снизить риск возникновения пожаров и сократить выбросы вредных газов.

Профессор Фирдавес Хакимова сообщил, что их эксперименты показали: ЦВВ, полученная из отходов, соответствует стандартам, предъявляемым к целлюлозе из традиционной древесины. Ольга Носкова добавила, что полученный полуфабрикат успешно заменяет макулатуру при производстве картона, что открывает новые перспективы для переработки древесных отходов и способствует охране окружающей среды.