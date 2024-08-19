Наука и технологии
Опубликовано 19 августа 2024, 02:16
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Учёные ПНИПУ нашли способ эффективной утилизации древесных отходов

Это позволит снизить вырубку лесов
Российские учёные придумали, как снизить вырубку лесов за счёт новой технологии переработки древесных отходов
Учёные ПНИПУ нашли способ эффективной утилизации древесных отходов
© Gustav Gullstrand

В Пермском Политехе придумали инновационный способ переработки древесных отходов, который может радикально изменить ситуацию с экологией в стране. Россия, располагающая вторыми по величине в мире запасами древесины, сталкивается с серьёзными экологическими проблемами, такими как пожары и незаконная вырубка. Одним из решений, предложенных учёными, является полная переработка всей древесной биомассы, что поможет сократить экологический ущерб и повысить эффективность использования лесных ресурсов.

Целлюлоза высокого выхода (ЦВВ) традиционно добывается из технологической щепы, используемой для производства бумаги и картона. Учёные из Пермского университета установили, что такую же высококачественную ЦВВ можно получать и из древесных отходов, таких как опилки и стружка. Этот метод оказался не только экологичным, но и экономически оправданным, позволяя значительно снизить риск возникновения пожаров и сократить выбросы вредных газов.

Профессор Фирдавес Хакимова сообщил, что их эксперименты показали: ЦВВ, полученная из отходов, соответствует стандартам, предъявляемым к целлюлозе из традиционной древесины. Ольга Носкова добавила, что полученный полуфабрикат успешно заменяет макулатуру при производстве картона, что открывает новые перспективы для переработки древесных отходов и способствует охране окружающей среды.