Учёные ПНИПУ нашли способ избежать перегрева воздуха в шахтах

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали новый метод, который поможет предотвратить накопление тепла в шахтах. Эта разработка направлена на защиту здоровья горнорабочих от теплового стресса и повышение безопасности при добыче полезных ископаемых. Представитель университета отметил, что по правилам безопасности температура воздуха в рабочих зонах не должна превышать 26°C, а также важно, чтобы горнорабочие могли поддерживать нормальную терморегуляцию.

Профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых Артём Зайцев уточнил, что эффективность отвода тепла зависит не только от температуры, но и от относительной влажности воздуха. Неблагоприятные условия могут привести к накоплению тепловой нагрузки в организме, что негативно сказывается на здоровье работников. Исследователи из ПНИПУ разработали модель теплообмена, которая учитывает тепловую инерцию оборудования во время его работы и отключения.

Результаты моделирования подтвердили, что температура воздуха в шахте не меняется мгновенно после выключения оборудования: она начинает снижаться постепенно. В начале смены температура может быть высокой, но с течением времени она понижается из-за остывания оборудования. Когда оборудование снова включается, температура вновь повышается, после чего стабилизируется. Учёные уверены, что их подход поможет оценивать уровень теплового стресса у рабочих и прогнозировать тепловую нагрузку в шахтах, что, в свою очередь, улучшит условия труда и микроклимат в рудниках.