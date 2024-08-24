Учёные ПНИПУ нашли способ продлить срок службы зданий

Свайные фундаменты стали важной частью строительства высотных и нагруженных зданий, особенно в условиях слабых грунтов. Однако со временем состояние грунта может ухудшиться, и он уже не сможет выдерживать большие нагрузки. Учёные из Пермского Политеха изучили, как разные методы армирования влияют на прочность таких фундаментов и разработали рекомендации, которые помогут предотвратить преждевременные разрушения и увеличить срок службы зданий.

Свайные фундаменты отлично подходят для участков с нестабильным грунтом, такими как болотистые местности или территории рядом с реками. Средний срок их службы составляет от 50 до 120 лет, но и они требуют регулярного укрепления. Одним из самых эффективных методов укрепления стал метод контурного армирования, который включает в себя добавление твёрдых элементов по периметру верхней части фундамента, называемой ростверком. Эти армоэлементы могут быть изготовлены из разных материалов и позволяют создавать дополнительное давление в грунте, тем самым увеличивая его несущую способность.

Исследователи из Пермского Политеха провели расчёты и эксперименты, чтобы выяснить, как различные схемы армирования влияют на состояние грунта. Они изучили 16 схем, включая сплошное и прерывистое армирование, и пришли к выводу, что увеличение количества армоэлементов снижает риск смещения свай. Профессор Андрей Пономарев отметил, что даже минимальное армирование положительно влияет на состояние грунта, а прерывистое армирование оказывается более экономичным. Чтобы добиться наилучших результатов, учёные советуют проводить укрепление поэтапно, меняя количество и расположение армоэлементов в зависимости от полученных данных. Результаты их исследования помогут не только увеличить срок службы фундаментов, но и снизить риск повреждений несущих конструкций зданий.