Учёные ПНИПУ нашли способ создавать детали без дефектов для промышленности

Учёные из ПНИПУ разработали новый способ создания металлических заготовок с помощью послойной плазменной металлизации. Этот метод, пока что почти не изученный, позволяет производить детали высокой качества без дефектов, таких как коленчатые валы и корпуса подшипников. В отличие от традиционных технологий плавления, он может значительно повысить производительность и улучшить характеристики готовых изделий.

Аддитивные технологии, позволяют создавать детали разных форм и свойств, нанося материал слоями по цифровой модели. В традиционных методах используется плавление исходного материала, что часто приводит к дефектам из-за перегрева и нестабильности температуры. Новый метод использует комбинированную аддитивную технологию с холодным газодинамическим напылением и последующим лазерным и плазменным переплавом, что помогает избежать таких проблем и получать детали с минимальными дефектами.

Плазменная металлизация позволяет использовать одну или несколько проволок для формирования заготовок, что даёт возможность точно контролировать состав и свойства материала. В опытах учёных из ПНИПУ использовалась жаростойкая и коррозионностойкая сталь. Испытания показали, что новые заготовки имеют отличные механические характеристики и могут быть использованы в различных отраслях машиностроения. Эта технология обещает революционизировать производство металлических деталей, улучшая их качество и производительность.