Учёные ПНИПУ нашли способ улучшить качество операций на сосудах

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали новую математическую модель. Она поможет предсказать оптимальные параметры рассеянного светового потока, что очень важно для работы волоконно-оптических рассеивателей. Эти устройства широко используются в медицине, особенно при малотравматичных операциях и лечении сосудистых заболеваний и рака.

Оптоволокно — это тонкие стеклянные или пластиковые нити, через которые передаётся свет на большие расстояния. В медицине его применяют как источник излучения во время различных терапевтических процедур. Для того, чтобы эти процедуры были эффективными, нужно равномерно распределять излучение вдоль волокна. Модель, разработанная специалистами ПНИПУ, поможет определить, какие микроструктуры нужно создавать внутри волокна, чтобы добиться наилучших свойств рассеивателей.

Анатолий Перминов, заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ, пояснил, что они изучили участок волокна с микродефектами в сердцевине. Результаты показали, что сферические дефекты лучше всего рассеивают свет, тогда как пулевидные и эллипсоидальные приводят к резкому падению интенсивности света вдоль волокна. Специалисты пришли к выводу, что для оптимальной работы следует создавать структуры микродефектов меньшего размера и с формой, близкой к сферической.