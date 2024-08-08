Учёные ПНИПУ научились перерабатывать пенопласт в ароматические отдушки

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальную технологию переработки пенопласта, которая может привести к созданию ароматизаторов для бытовой химии и косметики. Пресс-служба университета сообщила, что новая методика позволяет получать отдушки с запахами розы и земляники.

По словам учёных, процесс начинается с термической деполимеризации полистирола, в результате которой материал возвращается в исходное состояние мономера — стирола. Далее полученный конденсат обрабатывается, чтобы извлечь компоненты для ароматизаторов. Технология включает измельчение пенопласта и его термическую обработку, что помогает уменьшить нагрузку на окружающую среду, перерабатывая не биоразлагаемые материалы.

Регина Имайкина, магистр кафедры химических технологий ПНИПУ, пояснила, что после переработки стирола в фенилэтиленгликоль и ацетофенон, эти молекулы становятся основой ароматов розы и земляники. В планах у исследователей — создание пробных партий косметических продуктов с использованием новых ароматизаторов.