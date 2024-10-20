Учёные ПНИПУ определили идеальную конструкцию челюстных имплантов

Учёные из Пермского политеха выяснили, какие челюстные импланты приживаются в организме быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Проблемы с челюстно-лицевой областью могут возникать из-за кист, переломов или рака, и для их решения требуется протезирование. В этом процессе используются лицевые импланты с ячеистой структурой, которые помогают костной ткани быстрее прорастать через пустоты.

Специалисты создали три вида имплантов с помощью 3D-печати, меняя диаметр ячеек на 1, 2 и 3 мм. После этого протезы были установлены крысам и морским свинкам с дефектами нижней челюсти. По результатам исследования, уже через две недели после вживления начинаются процессы формирования новой ткани, а активная стадия начинается на 4-9 месяцах. Особенно заметным стало, что ячейки диаметром 2-3 мм обеспечивают в три раза более быструю приживаемость по сравнению с ячейками в 1 мм.

Учёные отмечают, что полученные результаты могут стать основой для клинических испытаний технологии на людях. Таким образом, работа над имплантами может значительно улучшить качество жизни пациентов с челюстно-лицевыми дефектами и предложить новые решения в области медицинского протезирования.