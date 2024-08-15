Учёные ПНИПУ разработали нейросеть для увеличения эффективности нефтяных скважин

Учёные из Пермского политеха разработали нейросеть, которая помогает повысить эффективность нефтедобычи, используя математический анализ особенностей нефтяного пласта. В пресс-службе университета рассказали, что эта технология позволит увеличить нефтеотдачу скважин, что особенно важно для повышения производительности на сложных участках.

По словам разработчиков, основная задача их нейросети — прогнозировать важные параметры призабойной зоны, через которую нефть поступает в скважину. Состояние этой зоны влияет на эффективность добычи, и нейросеть позволяет оценивать её параметры без необходимости останавливать работу скважины. Обычно нефтяники вынуждены прекращать добычу для проведения гидродинамических исследований, что снижает производительность. Новая разработка позволяет избежать этих проблем и продолжать добычу без остановок.

Для обучения нейросети использовали данные с 486 скважин, где учитывались такие параметры, как давление, толщина пласта и пористость. Модель нейросети состоит из четырёх слоёв, каждый из которых включает по 100 нейронов. Эти нейроны обрабатывают данные и помогают предсказывать важные показатели, что позволяет более точно настраивать режим работы скважин и выбирать методы повышения нефтеотдачи.