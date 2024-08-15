Учёные ПНИПУ разработали нейросеть для увеличения эффективности нефтяных скважин

Учёные ПНИПУ разработали нейросеть для увеличения эффективности нефтяных скважинНейросеть использует данные 486 гидродинамических исследований
Учёные из Пермского политеха разработали нейросеть, которая помогает повысить эффективность нефтедобычи, используя математический анализ особенностей нефтяного пласта. В пресс-службе университета рассказали, что эта технология позволит увеличить нефтеотдачу скважин, что особенно важно для повышения производительности на сложных участках.
По словам разработчиков, основная задача их нейросети — прогнозировать важные параметры призабойной зоны, через которую нефть поступает в скважину. Состояние этой зоны влияет на эффективность добычи, и нейросеть позволяет оценивать её параметры без необходимости останавливать работу скважины. Обычно нефтяники вынуждены прекращать добычу для проведения гидродинамических исследований, что снижает производительность. Новая разработка позволяет избежать этих проблем и продолжать добычу без остановок.
Для обучения нейросети использовали данные с 486 скважин, где учитывались такие параметры, как давление, толщина пласта и пористость. Модель нейросети состоит из четырёх слоёв, каждый из которых включает по 100 нейронов. Эти нейроны обрабатывают данные и помогают предсказывать важные показатели, что позволяет более точно настраивать режим работы скважин и выбирать методы повышения нефтеотдачи.