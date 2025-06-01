Учёные ПНИПУ разработали новый материал для воздушных фильтров

Учёные из Пермского политеха разработали новый материал для фильтрации, который почти полностью защищает от бактерий и грибков. Этот материал сочетает активную угольную ткань и наночастицы меди. Углеродная основа эффективно улавливает загрязнения благодаря пористой структуре, а добавление меди уничтожает до 98% вредных микроорганизмов.

В лаборатории подтвердили, что материал одинаково хорошо работает как при контакте с заражёнными поверхностями, так и при очистке воздуха в движении. Такой подход открывает возможности для создания более надёжных фильтров. Разработка уже рассматривается для применения в медицинских масках и промышленных системах очистки воздуха.

Эта технология может стать важным шагом вперёд в создании средств защиты для работников медицинской и производственной сфер. Эксперты подчёркивают, что такие инновации помогут сократить риск профессиональных заболеваний в условиях, требующих высокой стерильности.