Учёные ПНИПУ сделают строительство в городах безопасней

В плотной городской застройке строительство нового здания сталкивается с проблемами, особенно когда используют свайный фундамент и метод забивки свай ударом. Такие работы вызывают вибрации, которые могут повредить соседние дома. Раньше инженеры рассчитывали безопасное расстояние вручную, что было долго и часто неточно. Теперь учёные из Пермского Политеха создали программу, которая быстро и с точностью до 95 процентов определяет минимальное расстояние до соседних зданий прямо на стройке.

Свайный фундамент важен для жилых домов, офисов и других объектов, но при его установке нужно учитывать, как вибрация от забивки повлияет на окружающие постройки. Сейчас расчёты делают по старым методикам, где используются графики и формулы из строительных норм. Этот процесс требует много времени и часто ошибочен из-за человеческого фактора. Новая программа переводит эти методики в цифровой формат и автоматически считает безопасное расстояние, что сильно упрощает и ускоряет работу.

По словам инженера Александры Ерёминой, существующие коммерческие программы для таких расчётов сложны и дорогие, а их нельзя просто взять и использовать по стандартным нормам. Разработанная программа ориентирована именно на практические задачи, где нужно быстро определить безопасное расстояние без сложного моделирования. Испытания подтвердили надёжность решения, оно минимизирует ошибки и сокращает время расчётов до нескольких минут. Теперь проектные компании и строительные фирмы смогут безопаснее и быстрее вести работы в плотной застройке.