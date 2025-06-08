Учёные ПНИПУ создали замену дизельным генераторам в Арктике

Учёные из Пермского политехнического университета представили новый высокотемпературный блок для твёрдооксидных топливных элементов, который может стать экологически чистой заменой дизельным генераторам. По словам разработчиков, установка идеально подходит для автономного энергоснабжения удалённых объектов, таких как метеостанции или производственные площадки на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Генератор преобразует химическую энергию метана, водорода или биогаза в электричество и тепло без сжигания, что значительно уменьшает количество вредных выбросов.

Коэффициент полезного действия устройства достигает 96%, что было подтверждено тестированиями. Помимо электричества, установка выделяет тепло, которое можно использовать, например, для подогрева газа или пара, обеспечивая работу других механизмов, таких как газотурбинные установки. Разработчики подчеркнули, что благодаря этой многофункциональности блок может быть полезен в самых сложных условиях эксплуатации.

Новинка весит всего 450 кг, что втрое меньше веса аналогичных решений, а её компактные размеры упрощают транспортировку и установку. Устройство обладает термоизоляцией из магнезиально-волокнистых плит, которая выдерживает температуру до +1100°C. Простая конструкция позволила снизить себестоимость производства, делая эту технологию доступной для широкого применения.