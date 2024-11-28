Учёные ПНИПУ удешевили создание фундаментов зданий

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый способ, который помогает ускорить и удешевить строительство фундаментов. Специалисты нашли решение проблемы с укреплением слабых грунтов, которые часто встречаются при строительстве зданий. Вместо полного замещения грунта фиброволокном, что может быть экономически невыгодно, они предложили более эффективный метод армирования.

Речь идёт о том, чтобы добавлять короткие высокопрочные фиброволокна в слабое грунтовое основание. Такое армирование позволяет значительно улучшить характеристики земли, сохраняя при этом расходы на материалы на более низком уровне. В результате, по словам учёных, это решение является не только экономичным, но и эффективным способом укрепления фундамента.

Используя подушки из фиброармированного грунта, которые укладываются на естественную землю, учёные сравнили результаты с традиционным методом укрепления и полным заменением грунта. Оказалось, что армированный фиброволокном грунт помогает уменьшить площадь фундамента, снижая расход материалов в 1,8 раза. Дополнительно, внедрение фиброволокон позволяет в три раза сократить объем строительных работ, что существенно экономит время и ресурсы.