Учёные ПНИПУ улучшат прочность костных имплантов

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), выяснили, почему импланты для восстановления костной ткани — скаффолды — иногда ломаются. В пресс-службе университета сообщили, что скаффолды представляют собой пористые каркасы, которые помогают заживлению костных дефектов. Однако под ежедневными нагрузками эти импланты могут трескаться, что мешает процессу восстановления.

Специалисты ПНИПУ исследовали четыре разных типа костных имплантов с разными структурами и изучили, как они реагируют на различные нагрузки. С помощью специального программного обеспечения учёные моделировали растягивающие и сжимающие нагрузки на каждый образец, создавая условия, близкие к реальным экспериментам. Михаил Ташкинов, заведующий лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств», отметил, что при равных геометрических характеристиках разрушение скаффолдов сильно зависит от их пористой структуры.

Результаты этого исследования помогут улучшить микроструктуру скаффолдов, что снизит вероятность их повреждений под нагрузкой. Это открытие важно для медицинской практики, так как повысит эффективность имплантов и улучшит процессы заживления у пациентов.