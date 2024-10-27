Учёные ПНИПУ улучшили качество 3D-печати металлом

Учёные из Пермского Политеха сделали важное открытие в области 3D-печати металлами. В отличие от традиционных методов, которые могут превращать до 90% материалов в отходы, новая технология значительно сокращает потребление ресурсов и снижает затраты энергии. Кроме того, конечные изделия могут быть на 60% легче, что особенно актуально для авиационной промышленности. Однако часто возникают проблемы с качеством и стабильностью процесса, и специалисты института разработали решения для их устранения.

Исследования показали, что качество 3D-изделий зависит от нескольких ключевых факторов. Например, деформация проволоки в изолирующем канале может уменьшить качество печати. Также проблемы могут возникать из-за неравномерного распределения воздействий на расплавленный металл и изменений в погонной энергии, что приводит к износу механизмов принтера. Для каждой из этих проблем учёные предложили конструктивные решения, чтобы повысить стабильность и качество печати.

Специалисты рекомендуют переместить подающий двигатель ближе к накопителю проволоки и добавить компенсационный двигатель, чтобы уменьшить риск накопления материала. Для автоматизации процесса необходимо установить датчики, которые будут контролировать заполнение. По словам экспертов, для минимизации влияния на материал и улучшения управления печатью целесообразно внедрить систему с искусственным интеллектом, которая будет автоматически оптимизировать параметры наплавки. Таким образом, новые подходы помогут повысить эффективность и качество 3D-печати, что может сделать отечественные компании более конкурентоспособными в производстве металлических деталей.