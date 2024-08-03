Учёные ПНИПУ улучшили производство оптоволоконных приборов

Современная промышленность активно использует полимерные материалы, чьи свойства зависят от температуры. Например, в волоконно-оптических датчиках защитные полимерные покрытия могут искажать измерения в зависимости от температуры. Учёные Пермского Политеха нашли способ определить, как термическое расширение полимеров меняется с температурой, что может улучшить точность таких сенсоров.

Полимерные покрытия на волоконно-оптических датчиках влияют на их точность, так как под воздействием температуры они расширяются или сжимаются. Это может как улучшить, так и ухудшить работу датчиков. Чтобы точно измерить, как температура влияет на эти материалы, учёные разработали методику, которая позволяет учитывать все нюансы термического расширения полимеров в различных условиях.

Методика, предложенная исследователями, позволяет оценивать, как полимерные материалы ведут себя при изменении температуры. Для этого используется динамический механический анализатор, который может работать с плёночными образцами при температурах от -150 до 600°C. Этот подход уже подтвердил свою эффективность на образцах из алюминиевой фольги, и теперь может быть применён для изучения термического расширения полимеров в различных областях, от оптоволоконных технологий до аддитивного производства.