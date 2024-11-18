Учёные ПНИПУ улучшили технологию лазерной 3D-печати

Аддитивные технологии, позволяющие создавать изделия по 3D-модели методом добавления материала, становятся всё популярнее в промышленности. Среди методов 3D-печати металлических деталей особенно выделяется проволочная наплавка. Учёные из Пермского Политеха и УрФУ усовершенствовали эту технологию, заменив традиционную сварочную проволоку на металлопорошковую. Новый состав проволоки позволяет наплавлять детали без дефектов и с улучшенными характеристиками — прочностью и пластичностью.

В традиционной технологии проволочной наплавки металлическую проволоку расплавляют с помощью электрической дуги, а роботизированная рука послойно формирует объёмные изделия. Однако использование обычной проволоки ограничивает свойства получаемых деталей. Учёные предложили заменить её порошковой, в состав которой входят металлические порошки и ферросплавы. Это расширяет возможности легирования сплава, а значит, делает материал более универсальным для промышленности.

Разработанная проволока содержит хром, марганец, никель, молибден, медь и азот. Этот состав позволил улучшить прочностные характеристики деталей на 20-30% по сравнению с существующими аналогами. Также повысилась пластичность, а предел текучести нового материала оказался вдвое выше, чем у популярных сталей. Исследования показали, что технология обеспечивает высокое качество без дефектов, открывая новые возможности для создания прочных и долговечных изделий для промышленности.