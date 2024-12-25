Учёные ПНИПУ улучшили технологию создания «светящегося» бетона

Люмобетон, новый декоративный строительный материал, завоёвывает популярность благодаря своим уникальным свойствам. Этот бетон, содержащий фотолюминесцентный пигмент, поглощает солнечную энергию в дневное время и превращает её в свет ночью. Он открывает новые возможности для дизайнеров, благодаря способности создавать оригинальную подсветку для фасадов, тротуаров, садов и даже для интерьеров. Однако, несмотря на визуальные преимущества, люмобетон должен оставаться долговечным и стойким к внешним воздействиям.

Учёные Пермского Политеха разработали инновационный способ введения фотолюминесцентного пигмента в бетон, что позволяет сохранять его высокие светоизлучающие качества и физико-механические свойства. Суть технологии заключается в том, чтобы смешивать измельчённое закалённое стекло с пигментом, что обеспечивает долговечность светоотдачи и предотвращает ухудшение функциональных характеристик бетона. Степан Леонтьев, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ, пояснил, что этот метод позволяет создать более стабильный и устойчивый к внешним воздействиям продукт.

Помимо этого, для оптимизации стоимости производства учёные предлагают вводить светящийся компонент только в лицевой слой бетона, оставляя основной объем из стандартного состава. Такой подход помогает снизить затраты на дорогостоящие добавки, при этом не теряя декоративных и функциональных качеств. По словам исследователей, предложенная технология позволяет добиться долговечности светоизлучения даже после многократных циклов светонасыщения, не увеличивая себестоимость продукции.