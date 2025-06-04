Учёные ПНИПУ упростили производство фасадов зданий

Специалисты Пермского Политеха предложили инновационные способы утепления зданий, основанные на технологии «мокрого фасада». Эта популярная система защищает стены от холода, влаги и повреждений, продлевая срок их службы. Новые подходы позволяют перенести большую часть работ из стройплощадки в цех, что помогает избежать ошибок, связанных с погодными условиями и человеческим фактором.

Учёные разработали два метода крепления утеплителя. В первом случае используется пластиковая сетка с выступами, которая фиксируется в свежем бетоне. На эти выступы надевается утеплитель, что делает панели безопасными для транспортировки. Второй метод предполагает применение установки «Термостенд», где бетон прогревается для создания липкого слоя. Для дополнительной фиксации утеплителя используются специальные дюбели, что обеспечивает его прочность и долговечность.

Перенос этапов утепления в цех имеет множество преимуществ. Работы можно проводить независимо от сезона, а качество контролируется на всех этапах. Это сокращает время строительства, уменьшает расходы на оборудование и исключает ручные операции. Новые методы уже прошли испытания и одобрены производственными компаниями, что открывает перспективы для их массового внедрения в регионах с суровыми климатическими условиями.