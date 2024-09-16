Учёные ПНИПУ ускорили подбор материалов для промышленных 3D-принтеров

Учёные из Пермского политехнического университета (ПНИПУ), разработали устройство, которое помогает улучшить качество 3D-печати, особенно в аддитивных технологиях. Их новинка предназначена для тестирования образцов при разных температурах, что поможет снизить количество брака при производстве. Это устройство особенно полезно для технологий послойной печати (FDM), которые применяются для создания сложных деталей и прототипов.

По словам учёных, устройство состоит из полимерной заготовки, клеевой плёнки и подложки. Оно позволяет точно измерять силу сцепления материалов в условиях, близких к реальным. Это помогает понять, насколько хорошо материал держится на подложке во время печати и легко отделяется после завершения процесса. Старший преподаватель ПНИПУ Андрей Дроздов отметил, что их разработка позволяет проводить множество экспериментов с одной заготовкой, что делает исследования более эффективными.

По мнению исследователей, точное определение адгезионных характеристик поможет избежать прерывания и перезапуска печати, а также потерь времени и материалов. Это изобретение может стать важным шагом к созданию более надёжных и прочных полимерных изделий, открывая новые возможности для применения 3D-печати в промышленности и науке.