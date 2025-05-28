Учёные ПНПУ разработали программу для снижения расходов

Российские учёные из Пермского Политеха создали программу для анализа финансовой эффективности предприятий. Новый инструмент, названный «КЭФФи», автоматизирует сложные расчёты, которые раньше требовали много времени и ручной работы. Он объединяет ключевые показатели бизнеса в единый коэффициент, показывая, насколько рационально используются ресурсы компании. Программа помогает экономистам быстрее находить оптимальные стратегии, учитывая как внутренние данные, так и внешние факторы, вроде цен на сырье и энергоресурсы.

Разработка основывается на простой формуле: отношение полезных результатов к затратам. Пользователь вручную вводит данные о выручке, затратах, запасах и задолженностях, после чего программа рассчитывает коэффициент. Чем выше показатель, тем лучше компания управляет своими ресурсами. Для одного из предприятий Пермского края с помощью КЭФФи были проанализированы три сценария развития. Второй вариант, с коэффициентом 1,52, оказался самым выгодным и был рекомендован для реализации.

Новинка уже показала свою полезность не только в текущем анализе, но и в планировании будущих проектов. Программа позволяет быстрее адаптироваться к изменениям рынка, улучшая управленческие решения. В перспективе КЭФФи может быть интегрирована в системы управления производством, что сделает работу ещё проще. Эксперты уверены, что такой инструмент поможет российским предприятиям повышать рентабельность и укреплять свои позиции в экономике.