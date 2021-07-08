Учёные подсадили рыб на наркотики и доказали возникновение у них зависимости

Таким образом специалисты хотели привлечь внимание к тому, что очень часто наркотические вещества сливаются в сточные воды, пишет TJ. А это, в свою очередь, наносит вред рыбам.

В рамках исследования учёные восемь недель держали 60 рыжих форелей в бассейне с растворённым метамфетамином. Сообщается, что концентрация была около 1 микрограмм на литр. Параллельно 60 рыб находились в бассейне с чистой водой.

По итогу всех рыб поместили в третий общий бассейн. В нём находились два крана: из одного поступала вода с метамфетамином, из другого — чистая вода. В итоге форели, уже «имевшие дело» с наркотиком, предпочитали собираться около первого крана. При этом форели из второго бассейна проводили время у второго крана — того, который с чистой водой.