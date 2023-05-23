Учёные подсчитали, что через 30 лет боль в спине будет мучить более 800 млн человек

Боль в пояснице оказывает существенное влияние на трудоспособность и качество жизни людей, становясь одной из основных причин временной или даже постоянной потери трудоспособности.

Изначально проблема была освещена в журнале The Lancet в 2018 году, где учёные подчеркнули важность консультаций со специалистами, самоконтроля и психологического подхода к вопросу.

Тем не менее, несмотря на эти рекомендации, по всему миру продолжают применять методы лечения сомнительной эффективности, такие как постельный режим, опиоиды и инъекции в позвоночник.

Такие методы могут замедлить процесс выздоровления и в долгосрочной перспективе увеличить риск инвалидности.

В 2020 году число случаев болей в пояснице оценивалось в 619 млн по всему миру, что на 60,4% больше по сравнению с данными 30 лет назад. В то же время, распространённость боли в спине показала некоторое снижение — на 10,4% с 1990 года.

Интересно, что женщины страдают от болей в спине чаще мужчин, особенно в старшей возрастной группе (старше 75 лет).

Но что более интересно, с учётом ожидаемых изменений в численности населения, к 2050 году общее число случаев болей в спине должно достичь 840 млн. А это, к слову, 36,4% рост. На это увеличение могут повлиять как и обозначенные факторы риска, так и неправильные подходы к диагностике и лечению.