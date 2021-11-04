Учёные подсчитали, на сколько процентов сложнее лечить от COVID-19 людей с изжогой

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Учёные подсчитали, на сколько процентов сложнее лечить от COVID-19 людей с изжогойЭтот симптом является фактором риска тяжёлого протекания коронавируса
Учёные из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд во время исследований различных факторов, провоцирующих тяжёлое течение COVOID-19, выяснили, что одним из таковых является изжога.
По словам одного из соавторов исследования Джу-Шенг Онга, изжога оказалась составляющей факторов, на 15% повышающих риск тяжёлого течения коронавируса. За это ответственны те же гены, которые обуславливают изжогу.
Специалисты объяснили, почему так происходит. У людей, склонных к изжоге часто обнаруживают такое заболевание как ГЭРБ — гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Это заболевание имеет такие же факторы риска, как и тяжёлые формы коронавируса. К ним относятся: ожирение, гипертония, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Наличие этих факторов повышает риск тяжёлого протекания ковида и госпитализации.
Источник: Институт Бергхофера