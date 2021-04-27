Учёные подтвердили, что активные пользователи соцсетей чаще пьют алкоголь

В ходе исследования специалисты выяснили, что дети от 10 до 15 лет, которые не имеют учетной записи в соцсетях и те, кто уделяет им менее часа в день, с меньшей вероятностью станут употреблять спиртное ежемесячно, чем те подростки, которые уделяют интернету от часа до более четырех часов в день. В частности, у последней категории вероятность выпивания спиртного раз в месяц или более составляет 42%, тогда как у тех, кто не активно пользуется интернетом — 19%.

“Причины, по которым время, проведенное в Интернете, может быть связаны с поведением в отношении употребления алкоголя, не ясны, но могут включать в себя негативный опыт в онлайн-пространствах, а также воздействие рекламы”, — поделились ученые.